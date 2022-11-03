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  • У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

Сьогодні 16:13
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3 листопада в Нікополі сталася ДТП внаслідок якої постраждала жінка.

Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
 
ДТП сталася близько першої години дня. До рятувальників звернулися нікопольчани, які повідомили про аварію на вулиці Електрометалургів.
 
Прибувши на виклик рятувальники побачили автівку, яка перекинулася на дах. Відомо, що сталася ДТП між двома легковиками. У перекинутій машині перебувала 54-річна жінка, її госпіталізували до лікарні працівники екстреної медичної допомоги. У якому стані потерпіла не уточнюється.
 

Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

Унаслідок ДТП по дорозі розлилося паливо, тому рятувальники відключили елементи живлення, щоб не почалася пожежа. За допомогою лебідки вони перевернули автомобіль. Обставини аварії будуть з’ясовувати поліцейські.
 

Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

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Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)Русский

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