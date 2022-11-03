У Нікополі авто перекинулося на дах: внаслідок ДТП постраждала жінка (ФОТО)

3 листопада в Нікополі сталася ДТП внаслідок якої постраждала жінка.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

ДТП сталася близько першої години дня. До рятувальників звернулися нікопольчани, які повідомили про аварію на вулиці Електрометалургів.

Прибувши на виклик рятувальники побачили автівку, яка перекинулася на дах. Відомо, що сталася ДТП між двома легковиками. У перекинутій машині перебувала 54-річна жінка, її госпіталізували до лікарні працівники екстреної медичної допомоги. У якому стані потерпіла не уточнюється.

Унаслідок ДТП по дорозі розлилося паливо, тому рятувальники відключили елементи живлення, щоб не почалася пожежа. За допомогою лебідки вони перевернули автомобіль. Обставини аварії будуть з’ясовувати поліцейські.

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