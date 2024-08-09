У Нікополь через удар дроном-камікадзе постраждав півторарічний хлопчик

У Нікополі на Дніпропетровщині FPV-дрон пошкодив п'ятиповерхівку.

У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 21-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджена п’ятиповерхівка, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у Дніпрі лунали вибухи, а в області через бойові дії загорілася електропідстанція.

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