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  • У Нікополь через удар дроном-камікадзе постраждав півторарічний хлопчик

У Нікополь через удар дроном-камікадзе постраждав півторарічний хлопчик

Сьогодні 21:59
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У Нікополі на Дніпропетровщині FPV-дрон пошкодив п'ятиповерхівку.

Новости Днепра про У Нікополь через удар дроном-камікадзе постраждав півторарічний хлопчик

У Нікополі через влучання дрону-камікадзе постраждала дитина. Півторарічний хлопчик госпіталізований в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 21-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджена п’ятиповерхівка, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня у Дніпрі лунали вибухи, а в області через бойові дії загорілася електропідстанція. 

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