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У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимуть

Сьогодні 19:59
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Позитивна новина для усіх громадян.

Новости Днепра про У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимуть

У неділю, 4 серпня, світло не вимикатимуть в усій Дніпропетровській області.

Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.

За можливими змінами у графіках можна стежити на офіційному сайті компанії, або за допомогою чат-боту.

Також абонентів прохають використовувати потужні електроприлади в період з 11 до 15 години.

Це допоможе знизити навантаження на енергосистему у пікові години споживання. 

Сьогодні ми писали про те, що внаслідок ворожого обстрілу на Нікопольщині постраждали дві жінки.

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Новости Днепра про У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимутьУкраїнська

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