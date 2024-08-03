У неділю, 4 серпня, світло на Дніпропетровщині не вимикатимуть

У неділю, 4 серпня, світло не вимикатимуть в усій Дніпропетровській області.
Про це повідомляє компанія “Укренерго” у своїх соцмережах.
За можливими змінами у графіках можна стежити на офіційному сайті компанії, або за допомогою чат-боту.
Також абонентів прохають використовувати потужні електроприлади в період з 11 до 15 години.
Це допоможе знизити навантаження на енергосистему у пікові години споживання.
Сьогодні ми писали про те, що внаслідок ворожого обстрілу на Нікопольщині постраждали дві жінки.
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Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
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