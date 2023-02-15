У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо

Уже кілька днів поспіль росіяни запускають в український повітряний простір повітряні кулі з відбивачами.

Для чого вони це роблять, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають кулі, щоб відволікати та виснажувати українську ППО, адже військовим доводиться за ними слідкувати, а також, у випадку ухвалення відповідного рішення, збивати ракетами.

Також під час “атаки” повітряними кулями росіяни можуть запускати розвідувальні безпілотники.

Ігнат також зазначив, що рух цих куль залежить виключно від напрямку вітру, тому вони навіть можуть залітати у повітряний простір інших країн.

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