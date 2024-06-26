У небі над Кривим Рогом зафіксували рідкісне оптичне явище (ФОТО)

Про це повідомили місцеві Telegram-канали міста та опублікували фото.
Такий захоплюючий вигляд вечірнього неба здивував місцевих жителів, адже вогняну веселку можна побачити вкрай рідко.
Це явище хоч і схоже на звичайну веселку, однак тільки кольором. Згідно інформації з відкритих джерел, звичайна веселка виникає через заломлення світла через краплі дощу, коли сонце низько над горизонтом, а вогняна – заломлення та розкладання світла у плоских кристалах льоду у високих перистих хмарах (їх також можна побачити на фото), коли сонце високо в небі.
Окрім того, можна помітити невелику різницю між їхніми кольорами – якщо придивитися, на вогняній веселці можна помітити палітри яскравіші за ті, що утворюються на звичайній.
Це явище є рідкісним через специфічні та відносно рідкісні умови, необхідні для її утворення. По-перше, сонце повинно піднятися над горизонтом на висоту не менше 58 градусів, а таке його положення можливе лише в певні періоди дня та пори року. По-друге, у небі повинні утворитися перисті хмари, адже вони складаються з кристаликів льоду, без яких утворення вогняної веселки неможливе. І навіть за двох попередніх умов утворення цього явища маловірогідне, адже кристалики льоду повинні прийняти таке положення, аби світло змогло заломитися під певним кутом та створити цей ефект веселки.
Зазвичай появу цього явища пов’язують зі зміною погодних умов, зазвичай вказує на наближення теплих температур або на зміну атмосферного тиску. Однак також може бути предвісником дощу.
Щодо народних прикмет, то появу вогняної веселки вважають за щасливу прикмету, вона може символізувати добрі новини, успіх або благополуччя.
Нагадаємо, раніше ми писали, що над Дніпром знову зафіксували незвичне оптичне явище.
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