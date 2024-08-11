У небі над Дніпропетровщиною збили БпЛА противника

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Мінус БпЛА противника. Його над областю збили бійці ПвК «Схід» Дякую за роботу, — йдеться у дописі голови ОВА.
Збиття прокоментував і голова ДОР Микола Лукашук.
Оборонці неба відмінусували ворожий безпілотник в області! Дякую за пильність і цілодобовий захист нашим військовим з ПвК «Схід», – заявив очільник ДОР у соцмережах.
Сьогодні вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в Дніпропетровській області ворожий шахед.
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