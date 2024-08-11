У небі над Дніпропетровщиною збили БпЛА противника

Бійці ПвК "Схід" збили ворожий БпЛА.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус БпЛА противника. Його над областю збили бійці ПвК «Схід» Дякую за роботу, — йдеться у дописі голови ОВА.

Збиття прокоментував і голова ДОР Микола Лукашук.

Оборонці неба відмінусували ворожий безпілотник в області! Дякую за пильність і цілодобовий захист нашим військовим з ПвК «Схід», – заявив очільник ДОР у соцмережах.