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У небі над Дніпропетровщиною збили БпЛА противника

Сьогодні 17:31
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Бійці ПвК "Схід" збили ворожий БпЛА.

Новости Днепра про У небі над Дніпропетровщиною збили БпЛА противника

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус БпЛА противника. Його над областю збили бійці ПвК «Схід» Дякую за роботу, — йдеться у дописі голови ОВА.

Збиття прокоментував і голова ДОР Микола Лукашук.

Оборонці неба відмінусували ворожий безпілотник в області! Дякую за пильність і цілодобовий захист нашим військовим з ПвК «Схід», – заявив очільник ДОР у соцмережах.

Сьогодні вночі бійці ПвК «Схід» приземлили в Дніпропетровській області ворожий шахед.

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Новости Днепра про У небі над Дніпропетровщиною збили БпЛА противникаУкраїнська

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