У небі над Дніпропетровщиною вдень 13 серпня збили безпілотник

У небі над Дніпропетровщиною збили російський БпЛА.

Ворожий безпілотник вдень збили над областю наші оборонці неба, повідомив голова облради Микола Лукашук.

Про тип безпілотника не повідомляється, але ймовірно, це був розвідувальний дрон.

Крім цього, сьогодні ворог понад два десятки разів атакував Нікопольщину. Били артилерією та дронами-камікадзе по райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській громадах. Останню обстріляли ще й з «граду».

Пошкоджене приватне і транспортне підприємство, нежитлова будівля. Поранений 33-річний чоловік. Зайнялася й приватна оселя.

Одну з громад Криворіжжя ворог обстріляв з артилерії. Спалахнула суха трава. Загоряння вже ліквідували. В інших громадах області день минув спокійно.

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