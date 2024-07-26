У небі над Дніпром знову зафіксували незвичайне природне явище (ФОТО)

Це сонячне гало — оптична ілюзія, схожа на веселковий німб навколо Сонця. У Дніпрі це природне явище помічають вже не вперше. Його також можна побачити і вночі навколо місяця.
Фотографіями сонячного гало, яке сьогодні з’явилося у небі над містом, поділилися у місцевих телеграм-каналах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення або відбиття світла в льодяних кристалах. Проходячи через ці кристали, сонячні промені розсіюються і заломлюються, як під час появи веселки. З давньогрецької “гало” перекладається як “сяйво”, або “німб”.
За народними прикметами, гало є найвірнішою ознакою погіршення погоди. Втім науковці закликають не вважати це явище передвісником погодних змін, або знаком “з небес”.
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