У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)

Жителі Дніпра зафіксували сором'язливу веселку поміж хмар.

Сьогодні ввечері у небі над Дніпром побачили маленьку веселку, яка ховалась за хмарами.

Сором’язлива райдуга виглядала з-поміж хмар, які повністю її закрили. Було видно лише маленький шматочок веселки.

Видовище, яке спостерігали жителі Дніпра сьогодні, дуже схоже на інше явище природи, а саме перламутрові хмари. Вони є хмарами з льоду, які відбивають і розсіюють сонячне світло, створюючи райдужний ефект видимий із землі.

Але ввечері жителі Дніпра бачили саме веселку, адже перламутрові хмари зазвичай виникають взимку, або в країнах з холодним кліматом.

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