У небі над Дніпром з’явилася сором’язлива веселка (ФОТО)

Сьогодні ввечері у небі над Дніпром побачили маленьку веселку, яка ховалась за хмарами.
Сором’язлива райдуга виглядала з-поміж хмар, які повністю її закрили. Було видно лише маленький шматочок веселки.
Видовище, яке спостерігали жителі Дніпра сьогодні, дуже схоже на інше явище природи, а саме перламутрові хмари. Вони є хмарами з льоду, які відбивають і розсіюють сонячне світло, створюючи райдужний ефект видимий із землі.
Але ввечері жителі Дніпра бачили саме веселку, адже перламутрові хмари зазвичай виникають взимку, або в країнах з холодним кліматом.
Читайте також:
Автор:
Масштабну схему зі збуту наркотиків створив житель Дніпра.
Під час робіт на полі стався вибух.
Синельникове на Дніпропетровщині без води через аварію на водогоні.
На жаль, світло вимикатимуть весь день.