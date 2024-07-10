У небі над Дніпром помітили “НЛО”: у чому справа

Дніпряни помітили цікавий об'єкт у нічному небі.

Про “НЛО” у небі над Дніпром та областю у ніч проти середи 10 липня повідомляли жителі у місцевих Telegram-каналах та прикріплювали фото.

Виявилося, що його бачили не тільки жителі Дніпропетровщини, але й мешканці інших регіонів.

Зокрема пояснив проліт незвичайного об’єкта у небі над Україною річник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У дописі, який він опублікував у своєму Telegram-каналі, зазначив, що це ніяке не “НЛО”, а проліт другого ступеня ракети Ariane 6.

У ніч проти середи, 10 липня, у небі над Україною помітили сяючий обʼєкт незвичної форми, який у мережі одразу охрестили “НЛО”. Проте насправді над нашою країною було видно проліт другого ступеня ракети Ariane 6, – написав у публікації Братчук.

Цей факт підтвердили в офіційному Telegram-каналі Alpha Centauri.

Так, в Україні було видно проліт другого ступеня Аріан 6, – написали під опублікованим фото.

Варто зазначити, що Ariane-6 – це нова європейська ракета, яка здійснила свій перший політ у вівторок 9 липня. Ця ракета розроблена Європейським космічним агентством (ESA) для заміни попередньої ракети Ariane-5. Вона призначена для запуску супутників і вантажів на різні орбіти, включаючи геостаціонарну орбіту, низьку навколоземну орбіту та інші.

Анімаційне відео запуску ракети оприлюднили у YouTube-каналі агентства.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали незвичайне оптичне явище, яке побачили жителі Кривого Рогу.

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