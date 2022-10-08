У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Гарний знак.

У п’ятницю, 7 жовтня був неймовірний захід сонця. Крім того, у небі з’явився гігантський янгол та дракон. Містяни ділилися незвичними фото хмар у соцмережах. Ми вирішили зібрати найкращі із них.

Крім того, у небі ввечері помітили місячне гало. Це така оптична ілюзія, спричинена кристалами льоду в верхніх шарах атмосфери, коли навколо сонця або місяця видно різнокольорові кола. Стається це через заломлення світла.

А ось таким чарівним був захід сонця. Хмари нагадують гігантського голуба.

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