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  • У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Сьогодні 09:21
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Гарний знак.

У п’ятницю, 7 жовтня був неймовірний захід сонця. Крім того, у небі з’явився гігантський янгол та дракон. Містяни ділилися незвичними фото хмар у соцмережах. Ми вирішили зібрати найкращі із них. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Крім того, у небі ввечері помітили місячне гало. Це така оптична ілюзія, спричинена кристалами льоду в верхніх шарах атмосфери, коли навколо сонця або місяця видно різнокольорові кола. Стається це через заломлення світла. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

А ось таким чарівним був захід сонця. Хмари нагадують гігантського голуба. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)

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Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)Українська Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили гігантського янгола та дракона: чарівні світлини (ФОТО)Русский

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