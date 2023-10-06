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  • У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та як

У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та як

Сьогодні 21:14
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Відразу два зорепади зможуть побачити мешканці Дніпра в жовтні.

Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та як

Перший зорепад можна спостерігати вже за декілька днів. У небі пролетять десятки метеорів вже у ніч з 8 на 9 жовтня. Потік Драконіди можна побачити відразу після заходу Сонця.

Як зазначають астрономи, Драконіди можуть спричинити яскраві метеорні бурі. Найкращий час для спостереження у ніч на 9 жовтня. Побачити їх можна неозброєним оком. Достатньо гарної безхмарної погоди та відсутності світлового забруднення. Втім, навіть у межах міста можна зловити кілька яскравих “зірок”. 

Зазначається, що потік Драконіди не з’являвся на небі тривалий час, тож це досить рідкісне явище, яке варте уваги. 

Вдруге подивитися на метеори, які згорають в небі можна у ніч з 20 на 22 жовтня. Потік Оріоніди відомий своєю активністю, тож всього за годину в небі можна побачити понад 20 яскравих плям. Найкращий час спостереження – під ранок, коли радіант сузір’я буде високо в небі. 

Як дивитися на зорепад?

Найкраще дивитися на зорі за межами міста, де немає світлового забруднення, втім, наразі в Дніпрі вночі вимикають вуличне освітлення, тому процес спостереження спрощується. Щоб побачити “падаючі” метеори спочатку треба хвилин 20 побути в темряві та вдивлятися в небо. Потім очі трохи звикнуть до нових умов і зорі буде краще видно. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та як

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Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та якУкраїнська Новости Днепра про У небі над Дніпром неозброєним оком у жовтні можна побачити відразу два зорепади: коли та якРусский

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