У небі на Австралією помітили “дементора” (ФОТО)

Над Сіднеем помітили "дементора".

Мешканці австралійського Сіднея спостерігали в небі дивну хмару. Темна пляма, яка нависла над людьми збентежила місцевих мешканців. Про це пише yahoonews.

Один із очевидців зафільмував дивне природне явище та виклав відео до тік-току. Він зазначив, що хмара схожа на рідкий метал.

Це відео викликало бурхливу до дискусію в онлайн-середовищі. Люди почали вигадувати неймовірні варіанти того, що це могло бути. Хтось був впевнений, що це НЛО, а інші вважали це забрудненням повітря. Хмара дійсно схожа на демона чи дементора (створіння зі всесвіту Гарі Поттера, яке охороняло чаклунську в’язницю).

Втім, більшість дійшла висновку, що це просто хмара, яка з’явилася на невеликій висоті, тому має таку дивну форму.

Більш наукове пояснення надав професор метеорології Мартін Сінгх, який зазначив, це справді дивне утворення, але роз’яснив, що йдеться про особливий вид хмар типу “скад” (“паннус”).

“Іноді ці хмари утворюються, якщо краплі дощу випаровуються під початковим штормом, зволожуючи повітря та зрештою призводячи до утворення вторинної хмари”, – сказав він.

Через це хмара і набуває такого пошарпаного вигляду.

Нагадаємо, вчора мешканці Дніпра могли спостерігати міні-парад планет. Місяць, Юпітер та Венера вишикувалися в ряд та утворили лінію. Пізніше науковці помітили четвертого учасника космічного зібрання – до планет приєднався Нептун.

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