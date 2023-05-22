Юрій Ігнат пояснив, чому в Дніпрі збили не всі ракети

На жаль, закрити всю територію України неможливо.

Сьогодні вночі, 22 травня, Дніпро та область масово атакували ракети. За даними повітряного командування Схід, військові збили 4 крилаті ракети та 20 ударних дронів. Проте були і “прильоти”. Як пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, в України немає достатньо засобів щоб збивати балістичні ракети, а саме такі летіли на Дніпро.

Про це Юрій Ігнат розповів в телемарафоні “Єдині новини”.

Атакували з різних напрямків. Цього разу наш східний форпост – це Дніпро – зазнав атаки. Летіли з різних напрямків: дрони-камікадзе з півдня і з півночі, тому була оголошена повітряна тривога, де була загроза прориву цих дронів. Дрони-камікадзе створені для того, що долати ППО, але, як бачимо на південному і на східному напрямку, 20 дронів були знищені, – зазначив Ігнат.

Ігнат зауважив, що наразі українське ППО не має достатньо потужностей, щоб протистояти масовим атакам балістичними ракетами. Речник наголосив, що в Україні є системи Patriot, які знаходяться на бойовому чергуванні та можуть збивати такий тип озброєння, але цього недостатньо, щоб перекрити всі напрямки.

На жаль, немає достатньо у нас засобів проти балістики. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні, але, зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити усі необхідні напрямки, усі великі міста, усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по таких об’єктах у Дніпрі, по військових та об’єктах інфраструктури сьогодні цілив ворог, – зауважив Юрій Ігнат. Юрій Ігнат каже, що Україна велика країна, тому нам треба набагато більше таких засобів. Найближчим часом на бойовому чергуванні можуть також з’явитися системи SAMP/T, які трохи покращать ситуацію. Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що такого потужного обстрілу ще не було.

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