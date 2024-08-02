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  • У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

Сьогодні 17:39
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В історичному кварталі з'являться нові багатофункціональні комплекси.

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

На черговій архітектурно-містобудівній раді Дніпра розглянули детальний план розвитку кварталу, який розташований навпроти Нагірного ринку. Він обмежений проспектом Науки (колишній Гагаріна) та вулицями Архітектора Петрова (Чернишевського), Бригадної та Чекмарьова.

Як пише Міський сайт, тут планують побудувати три нові багатофункціональні комплекси, а цього разу архітектори представили детальний план оновленого кварталу.

Зазначається, що квартал входить до історичного ареалу міста, що ускладнює роботу над його трансформацією, позаяк треба врахувати всі обмеження, пов’язані зі старою забудовою. 

Багатофункціональні комплекси зведуть на місті будівель, які вже зазнали руйнувань. 

Ці об’єкти мають бути сформовані таким чином, щоб зберегти історичне середовище у цьому районі.

Зокрема треба зберегти такі об’єкти:

  • значна історична будівля, рекомендована для взяття на облік як об’єкт культурної спадщини за видом «архітектура»: «Навчальна будівля з квартирами викладачів Дніпропетровського металургійного інституту», просп. Науки, 21;
  • об’єкти культурної спадщини, що не перебувають на державному обліку із категорією цінності «значна історична будівля»: просп. Науки, 31;
  • об’єкти культурної спадщини, що не перебувають на державному обліку із категорією цінності «рядова історична забудова»: вул. Архітектора Олега Петрова 6, 8, 10, вул. Бригадна, 1, 1Б, 3, 5;
  • об’єкти культурної спадщини, що не перебувають на державному обліку із категорією цінності «малоцінна історична будівля».

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

Серед проблем, які треба вирішити під час оновлення кварталу та будівництва нових споруд:

  • додаткове озеленення кварталу;
  • створення дитячих, спортивних та інших майданчиків;
  • формування проїздів для спецтехніки та пішохідних зв’язків усередині кварталу;

Архітектори вже показали схеми паркінгів, які використовуватимуть жителі та гості нових МФК.

На вулиці Бригадній є школа, тому треба забезпечити зручний маршрут для дітей та дорослих. Планують облаштувати пішохідний прохід від пр. Науки до вул. Бригадний. До нього додадуть ще один проїзд спецтехніки, який використовуватиметься пішоходами.

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

Також можуть перенести трамвайну зупинку маршруту №1 – на перетині вулиці Петрова та проспекту Науки. Її можуть переселити на проспект Науки. 

Втім, коли всі ці зміни втілять в життя наразі невідомо. 

Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлями

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Новости Днепра про У нагірній частині Дніпра трансформують старий квартал з історичними будівлямиУкраїнська

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