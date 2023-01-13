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У МЗС відповіли на чутки про те, що Україна просила ЄС не накладати санкції на Білорусь

Сьогодні 14:37
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Українське МЗС відповіло на повідомлення про те, що це Україна перешкоджає накладенню санкцій на Білорусь

Новости Днепра про У МЗС відповіли на чутки про те, що Україна просила ЄС не накладати санкції на Білорусь

Як заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, останні повідомлення ЗМІ про те, що Україна нібито просила не накладати санкції на Білорусь – не відповідають дійсності. Він нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь вже накладена низка персональних та секторальних санкцій.
 
Більше того, за словами Ніколенко, держави-члени ЄС працюють над новими санкціями. Раніше там обіцяли надалі тиснути на Кремль та Іран та Білорусь, які допомагають Росії вести війну проти України.
 

Повідомлення про те, що Україна начебто просила ЄС не накладати санкції поширив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк. У своєму твітері він зазначив, що однією з причин, чому в останніх санкційних пакетах ЄС Білорусь не потрапила під санкції разом із Росією, було нібито прохання України.

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