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  • У МВС показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу (ВІДЕО)

У МВС показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу (ВІДЕО)

Сьогодні 11:07
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Учора ввечері росіяни атакували ракетами Кривий Ріг.

Новости Днепра про У МВС показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу (ВІДЕО)

Внаслідок ракетної атаки у місті часткових руйнувань зазнали 2 житлові будинки в різних районах. В обох будинках сталися пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

На жаль, загинули четверо людей. За медичною допомогою звернулися 44 мешканці міста, з них 12 дітей. У лікарнях досі перебувають 11 дорослих (4 з них важкі) та 9 дітей (з них 2 важкі). Амбулаторно і в місті медичну допомогу надано 23 пацієнтам, 3 з них – діти.

Ще триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Наразі встановлено, що понад 300 квартир було пошкоджено, понад 20 багатоповерхівок, 2 садочки, 2 школи, підприємство, адмінбудівля, магазин та інші об’єкти. Обстеження продовжуються, повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Нещодавно у Міністерстві внутрішніх справ показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу.

Ніколи не пробачимо! росія – країна-терорист.

Зазначимо, завтра, 14 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої терористичної атаки по місту.

Новости Днепра про У МВС показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу (ВІДЕО)

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Новости Днепра про У МВС показали перші хвилини після вчорашнього обстрілу Кривого Рогу (ВІДЕО)Українська

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