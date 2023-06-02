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  • У музеї історії Дніпра показали найгабаритніший військовий експонат – збитий гелікоптер (ФОТО)

У музеї історії Дніпра показали найгабаритніший військовий експонат – збитий гелікоптер (ФОТО)

Сьогодні 15:21
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Це найбільший експонат.

Новости Днепра про У музеї історії Дніпра показали найгабаритніший військовий експонат - збитий гелікоптер (ФОТО)

Один із російських гелікоптерів, які “доліталися” навесні 2022 року, тепер прикрашатиме колекцію Музею історії Дніпра. 

Про це повідомили в Гумдепі. 

За словами музейників, це найгабаритніший військовий експонат, отриманий від волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення поповнюють колекцію важливими пам’ятками сучасних подій.

Перед вами хвостова частина російського транспортно-бойового гелікоптера Мі-35М, що був збитий силами протиповітряної оборони ЗСУ 19 березня 2022 року на території Херсонської області.

Подивитися на російське залізяччя можна на фото вище. 

Нагадаємо, раніше до музею передали уламок ракети х-101/555, якою намагалися обстріляти місто 26 травня. 

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Новости Днепра про У музеї історії Дніпра показали найгабаритніший військовий експонат - збитий гелікоптер (ФОТО)Українська

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