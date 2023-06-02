У музеї історії Дніпра показали найгабаритніший військовий експонат – збитий гелікоптер (ФОТО)

Один із російських гелікоптерів, які “доліталися” навесні 2022 року, тепер прикрашатиме колекцію Музею історії Дніпра.
Про це повідомили в Гумдепі.
За словами музейників, це найгабаритніший військовий експонат, отриманий від волонтерів, які з початку повномасштабного вторгнення поповнюють колекцію важливими пам’ятками сучасних подій.
Перед вами хвостова частина російського транспортно-бойового гелікоптера Мі-35М, що був збитий силами протиповітряної оборони ЗСУ 19 березня 2022 року на території Херсонської області.
Подивитися на російське залізяччя можна на фото вище.
Нагадаємо, раніше до музею передали уламок ракети х-101/555, якою намагалися обстріляти місто 26 травня.
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