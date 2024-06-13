У МОЗ заявили, що українці зловживають сіллю: причина – хліб

Міністерство охорони здоров’я рекомендує виробникам хліба зменшувати кількість солі у виробах з борошна, адже з’ясувалося, що українці зловживають сіллю.
Як зазначають у Міністерстві, за даними Національного дослідження STEPS, українці в середньому споживають близько 12,6 г солі на добу, тоді як ВООЗ рекомендує не перевищувати 5 г.
“Кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу. Вміст солі в більшості різновидів хліба коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Це означає, що один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Відповідно в середньому кожен українець щодня споживає від 2,5 г до 4,25 г солі тільки з хлібом. А це – половина і більше рекомендованої ВООЗ добової норми”, – зазначають у МОЗ.
Тому у міністерстві пропонують виробникам поступово зменшувати солоність хліба та хлібобулочних виробів до рівня не більше ніж 0,9 г на 100 г.
Зазначається, що це можна робити поступово, щоби споживачі звикали до менш солоного смаку.
А підвищувати смакові якості випічки можна в інший спосіб, вважають у МОЗ, наприклад, використовувати трави та спеції або навіть ферментовані продукти, що може допомогти компенсувати зменшення солі.
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