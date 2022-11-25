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У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

Сьогодні 14:35
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Якщо у вас карта Monobank і ви хочете зняти готівку, для цього необов'язково шукати банкомат.

Новости Днепра про У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

У інтернет-банку розповіли, де і як можно зняти готівку.

Так, у супермаркетах, аптеках, на заправках та в магазинах, наприклад, “Дніпро М”, “Епіцентр”, “Простор” тощо, можна на касі отримати готівку.

Як це працює:

  1. Оберіть будь-який товар для оплати карткою.
  2. Перед оплатою повідомте касира про те, що бажаєте зняти готівку.
  3. Підтвердіть операцію, увівши ПІН-код картки на терміналі.
  4. Отримайте готівку.

За раз можна зняти не більше 6000 грн, кількість спроб не обмежена. Комісія на зняття готівки на касі така сама, як і в банкоматі.

Перелік магазинів, де можна зняти гроші:

Новости Днепра про У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

Новости Днепра про У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

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Новости Днепра про У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкоматаУкраїнська

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