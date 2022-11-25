У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

У інтернет-банку розповіли, де і як можно зняти готівку.
Так, у супермаркетах, аптеках, на заправках та в магазинах, наприклад, “Дніпро М”, “Епіцентр”, “Простор” тощо, можна на касі отримати готівку.
Як це працює:
За раз можна зняти не більше 6000 грн, кількість спроб не обмежена. Комісія на зняття готівки на касі така сама, як і в банкоматі.
Перелік магазинів, де можна зняти гроші:
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