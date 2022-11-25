У Monobank розповіли, де можна зняти готівку, якщо поруч немає банкомата

Якщо у вас карта Monobank і ви хочете зняти готівку, для цього необов'язково шукати банкомат.

У інтернет-банку розповіли, де і як можно зняти готівку.

Так, у супермаркетах, аптеках, на заправках та в магазинах, наприклад, “Дніпро М”, “Епіцентр”, “Простор” тощо, можна на касі отримати готівку.

Як це працює:

Оберіть будь-який товар для оплати карткою. Перед оплатою повідомте касира про те, що бажаєте зняти готівку. Підтвердіть операцію, увівши ПІН-код картки на терміналі. Отримайте готівку.

За раз можна зняти не більше 6000 грн, кількість спроб не обмежена. Комісія на зняття готівки на касі така сама, як і в банкоматі.

Перелік магазинів, де можна зняти гроші:

Читайте також:

Українська

Автор: