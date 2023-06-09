У місті на Дніпропетровщині заборонили співати та гучно слухати музику

У країні, яка дев’ятий рік бореться за свою свободу та незалежність, яка щодня прощається з мужніми хлопцями та дівчатами, котрі віддали свої життя за нас із вами, не місце веселощам та розвагам, – зазначив міський голова Дмитро Ханіс.
Про це повідомили в міській раді Жовтих Вод.
За словами міського голови Дмитра Ханіса, відтепер в місті заборонено вмикати гучну музику та співати. Обмеження діятимуть з 20:00 до 8:00.
Це стосується підприємців, власників ресторанів, кафе, караоке та інших розважальних закладів. Містянам теж заборонено гучно слухати музику та співати у себе вдома та на вулиці.
Режим тиші діє з 8 червня. За його дотриманням слідкуватиме поліція та дільничні.
У країні, яка дев’ятий рік бореться за свою свободу та незалежність, яка щодня прощається з мужніми хлопцями та дівчатами, котрі віддали свої життя за нас із вами, не місце веселощам та розвагам, – зазначив міський голова Дмитро Ханіс.
Нагадаємо, раніше в Україні заборонили піротехніку та гучну музику вночі.
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