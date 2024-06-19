У місті на Дніпропетровщині тарифи на водопостачання та водовідведення для населення

У міськвиконкомі Марганця відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організації та інших споживачів.
З 5 липня 2024 року ціна за воду становитиме:
Місцева влада уточнила, що також проводяться роботи з очищення труб, фільтрів і відстійників.
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