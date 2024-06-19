У місті на Дніпропетровщині тарифи на водопостачання та водовідведення для населення

На Дніпропетровщині почали підіймати тарифи на воду.

Водопостачання та водовідведення у Марганецькій громаді коштуватиме дорожче.

Це стосується передусім води, яку постачають саме населенню.

У міськвиконкомі Марганця відбулося позачергове засідання виконавчого комітету, на якому затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних організації та інших споживачів.

З 5 липня 2024 року ціна за воду становитиме:

на централізоване водопостачання – 79,98 грн за 1 куб м (з податком на додану вартість);

на централізоване водовідведення – 45,00 грн за 1 куб м (з податком на додану вартість).

Місцева влада уточнила, що також проводяться роботи з очищення труб, фільтрів і відстійників.