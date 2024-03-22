У місті на Дніпропетровщині школярів відправили на дистанційку через нічну атаку

У Кам'янському на Дніпропетровщині школярів відправили на дистанційку.

22 березня школярі в Кам’янському навчатимуться з дому. Таке розпорядження дав міський голова Андрій Білоусов.

Заклади середньої освіти у Кам’янському через масовану атаку перейшли на дистанційку. Нині частина міста без світла після нічного обстрілу.

У зв‘язку із ситуацією сьогодні, 22 березня, заклади загальної середньої освіти міста працюють в дистанційному режимі, – написав міський голова.

Заклади дошкільної освіти працюють до 12:00 години. З понеділка, 25 березня, школи міста йдуть на планові канікули.

Зауважимо, у Дніпрі та решті великих міст поки що не оголошували про перехід на дистанційку.

Нагадаємо, уранці 22 березня російські окупаційні війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. В області діють екстрені відключення електроенергії.

Читайте також:

Українська

Автор: