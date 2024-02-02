Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли саме

Сьогодні 13:50
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунає вибух на кар'єрі.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли саме

Після гучної “шахедної” ночі, 2 лютого у Кривому Розі о 14:00 проведуть плановий вибух у кар’єрі “Південний”.

Містян просять не лякатися вибухів. Особливо це стосується мешканців Саксаганського та Центрально-Міського районів, поруч з якими розташований кар’єр.

Однак решта районів теж може чути віддалені звуки вибухів. Станом на 13:50 у місті та області лунає повітряна тривога. 

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого Кривий Ріг атакували ударними БПЛа. Деякі з них вдалося збили, але щонайменше один пошкодив об’єкт Укренерго. Через ворожу атаку 113 шахтарів застрягли під землею, а понад 50 тисяч людей були без світла. Робітників вже підняли на поверхню, а електроенергію повернули. 

Читайте також:

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли самеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Кельнський бульвар у Дніпрі: від стайні з сараями до бульвару з діловими центрами
Новини Дніпра
Сьогодні 13:30
Кельнський бульвар у Дніпрі: від стайні з сараями до бульвару з діловими центрами

Сьогодні цей бульвар знаходиться у самому центрі міста. Ним люблять…

У Дніпрі на сотні вулиць можуть бути проблеми з водою
Новини Дніпра
Сьогодні 13:26
У Дніпрі на сотні вулиць можуть бути проблеми з водою

У Дніпрі 2 лютого спостерігаються проблеми з водою.

Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 13:23
Суд арештував квартиру зрадника Царьова у центрі Дніпра

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного…

У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки
Новини Дніпра
Сьогодні 12:47
У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки

31 січня у Самарському районі міста у канаві знайшли тіло…

Наверх