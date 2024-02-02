У місті на Дніпропетровщині пролунають заплановані вибухи: коли саме

Після гучної “шахедної” ночі, 2 лютого у Кривому Розі о 14:00 проведуть плановий вибух у кар’єрі “Південний”.
Містян просять не лякатися вибухів. Особливо це стосується мешканців Саксаганського та Центрально-Міського районів, поруч з якими розташований кар’єр.
Однак решта районів теж може чути віддалені звуки вибухів. Станом на 13:50 у місті та області лунає повітряна тривога.
Нагадаємо, у ніч на 2 лютого Кривий Ріг атакували ударними БПЛа. Деякі з них вдалося збили, але щонайменше один пошкодив об’єкт Укренерго. Через ворожу атаку 113 шахтарів застрягли під землею, а понад 50 тисяч людей були без світла. Робітників вже підняли на поверхню, а електроенергію повернули.
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