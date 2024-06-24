У місті на Дніпропетровщині обмежать подачу води через високу ціну

Відтепер вдень тиск у мережі водопостачання буде знижено.

У Павлограді на Дніпропетровщині анонсували неприємні зміни. Місцевий водоканал попередив про періодичне зниження тиску води в мережі. Це пояснюють зростанням тарифу з боку підприємства, яке постачає питну воду до міста.

З 01 червня підвищився тариф на покупну воду зі сторони ДМПВКГ «ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС» (Постанова НКРЕКП від 28.05.2024р. №1024) з 18,54 грн/м³ до 31,00 грн/м³, своєю чергою, тариф для населення міста залишився на рівні 24. лютого 2022 року. З метою недопущення відключення м. Павлоград від централізованого водопостачання, у зв’язку з відсутності можливості сплачувати за покупну воду в повному обсязі, – йдеться у повідомленні.

Таким чином з метою економії водоспоживання водоканал зменшить тиск в мережі. З 21 червня обмеження діятимуть з 10:00 – 17:00, але решту часу подача води буде звичайною.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації що склалася, аби уникнути повного відключення м. Павлоград від централізованого водопостачання”, – говориться в повідомленні.

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