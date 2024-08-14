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  • У місті на Дніпропетровщині через нестачу водіїв можуть зникнути деякі автобусні маршрути

У місті на Дніпропетровщині через нестачу водіїв можуть зникнути деякі автобусні маршрути

Сьогодні 10:32
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У Кривому Розі через нестачу водіїв зникають деякі автобусні маршрути.

Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині через нестачу водіїв можуть зникнути деякі автобусні маршрути

Місцеві транспорті активісти б’ють на сполох – є загроза, що деякі міські автобусні маршрути зникнуть. Причина цього – нестача водіїв, зокрема через мобілізацію. 

Скоро можуть припинити своє існування автобусні маршрути №228 і №228-а, повідомляє “На Часі”.

На даний час працює лише один автобус №228, який їде з інтервалом в 4 години — від Площі Захисників України до вулиці Андрія Божка (колишня Доватора, ПівнГЗК). Місцевий активіст зазначає, що маршрут став “слабкою ланкою”, адже має альтернативні шляхи – в деякі райони міста без автобусів не дістатися.

Нагадаємо, раніше мер Дніпра також заявляв, що в місті можуть розпочатися проблеми з транспортом через мобілізацію водіїв. 

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Новости Днепра про У місті на Дніпропетровщині через нестачу водіїв можуть зникнути деякі автобусні маршрутиУкраїнська

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