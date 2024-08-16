У місті на Дніпропетровщині через аварію на водогоні тимчасово ввели графіки подачі води

Вслід за Синельникове води не буде також в Павлограді.

Причина – аварійна ситуація на водогоні Дніпро – Західний Донбас. Для усунення проблем на час ремонту в місті будуть перебої з водою.

КП «Павлоградводоканал» повідомляє: у зв’язку з тим, що для ліквідації аварії на водоводі ДМП ВКГ “ДЗД”, довелось спустошити весь водогін та вичерпанням запасів власних резервуарів підприємства, – йдеться у повідомленні.

З 8 ранку 16 серпня вода буде за графіком. У п’ятницю – до 14:00, а потім водопостачання з’явиться лише о 7 ранку суботи, 17 серпня, і лише до 13:00.

Нормальне водопостачання повернуть лише з 20:00 суботи, 17 серпня.

Просимо мешканців міста зробити необхідний запас води, – звернулися до споживачів представники водоканалу.

Читайте також:

Українська

Автор: