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У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

Сьогодні 17:53
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У Апостоловому, що на Дніпропетровщині, зібралися побудувати майданчик для скейборду. 

Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

Днями на міській Instagram-сторінці з’явилася новина про те, що розпочинається будівництво майданчика для скейборду в центральному парку Апостолового. Як виявилося пізніше, на це збираються витратити 1,7 мільйона гривень. Про це йдеться в тендері, опублікованому на сайті Рrozorro.

Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

Ще у червні виконавчий комітет Апостолівської міської ради оголосив торги на сайті держзакупівель, під час яких планували обирати компанію, яка проведе реконструкцію частини центрального парку під майданчик для скейтборду. 

Вартість послуг складає 1 мільйон 734 тисячі 467 гривень.

Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

Торги вже завершилися, тож роботи з реконструкції почалися. Готовий майданчик мають відкрити до 1 вересня. 

Реконструкцію зголосилася провести лише одна компанія, що і стала переможцем. Це ТОВ “Креатор компані”, що запропонувала провести роботи вартістю 1 мільйон 678 тисяч 730 гривень 40 копійок.

На сайті Youcontrol, зазначається, що “Креатор компані” зареєстроване у Київській області. Цьогоріч товариство отримало держзамовлень на суму у 7 574 504 гривень.

Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

Виконавець має розмістити на майданчику такі елементи, як квотер, бенка, фанбокс, профільний рейл, похилий менуал та ін. Схематично це виглядає так:

Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

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Новости Днепра про У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млнУкраїнська

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