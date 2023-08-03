У містечку на Дніпропетровщині побудують майданчик для скейтборду за 1,7 млн

У Апостоловому, що на Дніпропетровщині, зібралися побудувати майданчик для скейборду.

Днями на міській Instagram-сторінці з’явилася новина про те, що розпочинається будівництво майданчика для скейборду в центральному парку Апостолового. Як виявилося пізніше, на це збираються витратити 1,7 мільйона гривень. Про це йдеться в тендері, опублікованому на сайті Рrozorro.

Ще у червні виконавчий комітет Апостолівської міської ради оголосив торги на сайті держзакупівель, під час яких планували обирати компанію, яка проведе реконструкцію частини центрального парку під майданчик для скейтборду.

Вартість послуг складає 1 мільйон 734 тисячі 467 гривень.

Торги вже завершилися, тож роботи з реконструкції почалися. Готовий майданчик мають відкрити до 1 вересня.

Реконструкцію зголосилася провести лише одна компанія, що і стала переможцем. Це ТОВ “Креатор компані”, що запропонувала провести роботи вартістю 1 мільйон 678 тисяч 730 гривень 40 копійок.

На сайті Youcontrol, зазначається, що “Креатор компані” зареєстроване у Київській області. Цьогоріч товариство отримало держзамовлень на суму у 7 574 504 гривень.

Виконавець має розмістити на майданчику такі елементи, як квотер, бенка, фанбокс, профільний рейл, похилий менуал та ін. Схематично це виглядає так:

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