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У міськраді Дніпра відповіли, коли опалення з’явиться у всіх будинках

Сьогодні 15:28
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Заступник міського голови відповів, коли в Дніпрі буде тепло у всіх квартирах

Новости Днепра про У міськраді Дніпра відповіли, коли опалення з'явиться у всіх будинках

1 листопада міський голова Дніпра оголосив про початок опалювального сезону. Традиційно в першу чергу опалення дадуть в лікарні та соцзаклади. Проте дніпряни вже жаліються на холод і хочуть знати, коли чекати опалення в будинках.
 
За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенко, цього року опалювальний сезон розпочали з початком холодів, уже ввімкнули лікарні. Про це він розповів в ефірі телеканалу Дніпро TV.
 
Він зазначив, що опалення в будинках з’являється планово та поступово. Орієнтовно, все місто буде з теплом протягом двох тижнів. Іноді виникають аварійні ситуації через “заповітрювання”, тому треба час на усунення проблем.
 
Усі мешканці повинні пам’ятати, що з урахуванням усіх попередніх опалювальних сезонів, з моменту його запуску і до моменту, коли тепло з’явиться у квартирі, проходить щонайменше до двох тижнів. Це викликано тим, що в результаті запуску системи йде “заповітрювання”. Ми завжди справлялися з цією ситуацією і зараз також все буде добре, – пояснив Михайло Лисенко.
 
Лисенко зазначив, що цього року буде прохолодніше ніж у минулі роки.

 

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