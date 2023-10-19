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У міськраді Дніпра пояснили, чому не всі першокласники отримали учнівські квитки

Сьогодні 18:03
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Новости Днепра про У міськраді Дніпра пояснили, чому не всі першокласники отримали учнівські квитки

У Дніпрі 80% першокласників уже отримали учнівські квитки. Але є ті, хто досі цього не зробили. Серед причин затримки видачі документа – надання батьками неповної інформації в анкеті дитини, завантажене фото у поганій якості або невчасно заповнена анкета на отримання учнівського.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вкотре звертаємося до батьків відповідально поставитися до процедури отримання особистого посвідчення кожного учня. Потрібно заповнити анкету за посиланням або надати її паперовий варіант до школи. Якщо ж дитина втратила учнівський, потрібно написати заяву про втрату квитка та надати її своєму класному керівникові. Повторне виготовлення документа буде через 3 календарні місяці від моменту надходження заяви. При переході дитини до іншого закладу, потрібно звернутись до директора нової школи, аби він надав заяву-підтвердження про перехід. Згодом учнівський відправляється на друк, – йдеться у повідомленні.

Якщо у вас є питання щодо отримання учнівського квитка, можна звертатися на гарячу лінію комунального підприємства «єДніпро» за номерами: 063-876-94-49, 067-876-94-49, 050-876-94-49 з 09:00 до 18:00 з понеділка по четвер та з 09:00 до 16:45 у п’ятницю.

Нагадаємо, учнівський квиток у Дніпрі дає право на безкоштовний проїзд в електротранспорті та 25% знижку – автобусними маршрутами. А ще батьки школярів, які вже мають учнівський, можуть за допомогою Viber- або Telegram-ботів щоденно контролювати відвідування дитиною школи, харчування в закладі, бачити навчальний розклад тощо.

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Новости Днепра про У міськраді Дніпра пояснили, чому не всі першокласники отримали учнівські квиткиУкраїнська Новости Днепра про У міськраді Дніпра пояснили, чому не всі першокласники отримали учнівські квиткиРусский

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