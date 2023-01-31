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  • У міськраді Броварів під час засідання видали повістки всім присутнім та меру: чи мобілізували його

У міськраді Броварів під час засідання видали повістки всім присутнім та меру: чи мобілізували його

Сьогодні 15:34
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Мер та співробітники Броварської міськради отримали повістки на засіданні.

Новости Днепра про У міськраді Броварів під час засідання видали повістки всім присутнім та меру: чи мобілізували його

31 січня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що на засіданні міськради Броварів меру та всім присутнім видали повістки.

Про це повідомило місцеве видання “Трибуна“.

Першим повістку під час засідання отримав міський голова Ігор Сапожко.

Заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки ще 9 присутнім чоловікам.

Пізніше міський голова Броварів Ігор Сапожко відзвітував в своєму телеграм-каналі, що був у військоматі та повторно пройшов звіряння облікових даних.

Повідомляю, що до військкомату я прибув вже сьогодні та повторно пройшов звірку облікових даних. Тож, наказ наших військових виконав”, – йдеться у повідомленні.  

Він також розповів, що вже отримував повістку та проходив медогляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в багатоповерхівці Дніпра повістки залишили в під’їзді на дошці оголошень.

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Новости Днепра про У міськраді Броварів під час засідання видали повістки всім присутнім та меру: чи мобілізували йогоУкраїнська

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