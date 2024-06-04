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  • У Міносвіти розповіли, як студенти зможуть отримати довідку про відстрочку від призову онлайн

У Міносвіти розповіли, як студенти зможуть отримати довідку про відстрочку від призову онлайн

Сьогодні 14:55
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Відтепер студенти можуть отримати довідку з ВНЗ, яка необхідна для відстрочки від призову, онлайн.

Новости Днепра про У Міносвіти розповіли, як студенти зможуть отримати довідку про відстрочку від призову онлайн

З 3 червня 2024 року студенти зможуть отримати довідку про здобуття освіти, необхідну для відстрочки від призову, безпосередньо онлайн. Ця нова можливість реалізована завдяки співпраці ДП “Інфоресурс” та МОН.

Як отримати довідку?

Аби отримати довідку студенти мають звернутися до свого ВНЗ. Документ видадуть відповідно до форми, визначеної додатком 9 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Перевірити справжність довідки можна онлайн на сайті ЄДЕБО  за адресою info.edbo.gov.ua. Для цього потрібно вказати номер довідки та РНОКПП здобувача освіти. Також можна скористатися QR-кодом, зазначеним на виданій довідці.

У довідці зазначається, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності, визначеної ч. 2 ст. 10 Закону України «Про освіту».

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Новости Днепра про У Міносвіти розповіли, як студенти зможуть отримати довідку про відстрочку від призову онлайнУкраїнська

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