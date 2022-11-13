У Міноборони України офіційно пообіцяли знайти вкраденого єнота

І це не жарти! Як стало відомо раніше, втікаючи з Херсону, росіяни вкрали єнота. Так, Міністерство оборони України офіційно пообіцяло обов’язково повернути викрадену росіянами тварину.
Нагадаємо, на цю новину одразу ж відреагували соцмережі. Люди почали створювати меми на цю тему, тому що викрадення єнота “другою армією світу” це ще той абсурд. Про це детальніше можна прочитати тут.
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