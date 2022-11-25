У мікрохвильовці та плівці: як зберегти хліб свіжим тривалий час (ПОРАДИ)

23 листопада в магазинах Дніпра люди стрімко розкупили всі хлібобулочні вироби. Через блекаут багато хто почав панікувати і переживати, що найближчим часом хлібзаводи не зможуть працювати. Тепер у будинках у багатьох є кілька буханців хліба, які можуть просто зачерствіти та бути викинитими на смітник. Щоб цього не сталося, журналісти dnepr.info зібрали добірку порад, як зберегти хліб свіжим тривалий час. Стануть в нагоді вони всім.

Термін зберігання хліба – близько 40 годин. А вже через 72 години він перетвориться на сухар. Проте термін зберігання можна продовжити

Щоб хліб не черствів його рекомендують зберігати в морозильній камері – найпоширеніша порада, яку зазвичай дають в Інтернеті та при особистому спілкуванні один одному. Але коли немає світла, це не варіант. Хоча, якщо морозильник працює стабільно, зберігання продукту в холоді дозволить бути йому свіжим не один тиждень.

Натомість хліб можна загорнути в папір для випічки.

Для зберігання найкраще підійде дерев’яна хлібниця. Натуральний матеріал пропускає повітря «дозовано», що дозволяє хлібу довше залишатися свіжим. У такій хлібниці продукт може зберігатись до 10 днів і бути свіжим.

Також радять зберігати хліб у хлібниці відрізаною стороною донизу. Це допоможе уникнути обвітрювання продукту і скоринка буде хрусткою та свіжою.

Дехто рекомендується зберігати хліб у хлібниці, загорнутим у лляний рушник, а в саму «тару» помістити шматочок цукру. Говорять, це допоможе ще довше зберегти свіжість продукту. Але як довго – невідомо.

Чорний та білий хліб потрібно зберігати окремо. Таким чином вони довше залишаться свіжими, а їхні запахи не перемішуватимуться.

Замість поліетиленового пакета краще зберігати хліб загорнутим у харчову плівку у темному та сухому місці. Поліетилен – не найкращий друг хліба, він не дозволяє йому дихати і тривале зберігання продукту в такій упаковці призведе до того, що хліб на смак буде «вологий» і швидко заплісняє.

Паперовий пакет, в якому часто продають буханці – сам по собі теж добре місце зберігання для хліба. У ньому він довше залишатиметься свіжішим, ніж якщо лежатиме на столі без упаковки.

З черствого можна зробити знову м’який хліб, якщо прогріти його мікрохвильовій печі, духовці або сковорідці. Головне, стежити за температурою та не засмажити його до стану грінки.

Частина експертів не рекомендує зберігати хліб у холодильнику, тоді як інша частина говорить про те, що так він також буде довшим свіжим. Щоправда, тут є низка вимог. При зберіганні хліба в холодильнику його потрібно покласти або в паперовий або в ганчірковий «пакет». Поліетилен – не матеріал, що дихає, тому в ньому хліб швидко покриється пліснявою, а на стінках пакета може з’явитися конденсат.

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