У метро Дніпра змінився графік руху поїздів

Про це повідомляє КП “Дніпровський метрополітен”.
Зазначається, що тепер збільшився інтервал руху у міжпікові години (з 10:00 до 16:00) до 16 хвилин. Це пов’язано зі складною ситуацією з енергетикою в Україні. Таким чином, місто хоче економити електроенергію.
Крім цього, зменшиться кількість рухомого складу та не працюватиме одна станція. Станція Заводська тимчасово закрита для пасажирів – поїзди там не зупинятимуться, доступ туди відкритий тільки під час повітряних тривог.
“Це вимушені міри, просимо поставитись до цього з розумінням”, – звернулись в КП “Дніпровському метрополітені”.
Зазначимо, що метро для перевезення пасажирів під час воєнного стану працює з 5:35 до 23:00. Як укриття – цілодобово.
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