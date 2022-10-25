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У метро Дніпра змінився графік руху поїздів

Сьогодні 11:51
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У дніпровському метро зменшили кількість потягів та збільшили інтервал руху в міжпікові години.

Новости Днепра про У метро Дніпра змінився графік руху поїздів

Про це повідомляє КП “Дніпровський метрополітен”.

Зазначається, що тепер збільшився інтервал руху у міжпікові години (з 10:00 до 16:00) до 16 хвилин. Це пов’язано зі складною ситуацією з енергетикою в Україні. Таким чином, місто хоче економити електроенергію.

Крім цього, зменшиться кількість рухомого складу та не працюватиме одна станція. Станція Заводська тимчасово закрита для пасажирів – поїзди там не зупинятимуться, доступ туди відкритий тільки під час повітряних тривог.

“Це вимушені міри, просимо поставитись до цього з розумінням”, – звернулись в КП “Дніпровському метрополітені”.

Зазначимо, що метро для перевезення пасажирів під час воєнного стану працює з 5:35 до 23:00. Як укриття – цілодобово. 

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Новости Днепра про У метро Дніпра змінився графік руху поїздівУкраїнська

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