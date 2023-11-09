У мешканця Кривого Рогу вилучили арбалет

У криворіжця в гаражі знайшли збройний арсенал.

Про це мовиться на Facebook-сторінці Криворізького районного управління поліції.

39-річний мешканець Кривого Рогу незаконно зберігав зброю та боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети він тримав у власному гаражі.

Криворіжець зберігав корпус гранати РГД-5, запал типу УЗРГМ, більше ніж 70 набоїв різного калібру, гільзи, арбалет та саморобний пістолет.

Все вилучене добро правоохоронці направили на експертне дослідження. За результатами висновку експертизи чоловіку повідомлять про підозру. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: