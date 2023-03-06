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  • У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

Сьогодні 15:05
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Цивільні громадяни, які на початку вторгнення рф отримали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, мають повернути все це протягом 10 днів.

Новости Днепра про У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта – залишила «на руках».

Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – зазначив Сергій Лисак.

Новости Днепра про У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.

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Новости Днепра про У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиціУкраїнська

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