У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта – залишила «на руках».
Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – зазначив Сергій Лисак.
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