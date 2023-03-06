У мешканців Дніпра та області є 10 днів, щоб здати вогнепальну зброю: подробиці

Цивільні громадяни, які на початку вторгнення рф отримали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, мають повернути все це протягом 10 днів.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта – залишила «на руках».

Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпропетровщини, які втратили рідних через агресію рф, можуть отримати 300 тис. грн: подробиці.

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