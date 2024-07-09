У мерії Дніпра розповіли про зміни у наданні матеріальної допомоги на відновлення житла, яке постраждало через ворожі обстріли

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Міська рада Дніпра однією з перших в Україні ухвалила рішення надавати матеріальну допомогу тим, хто втратив житло або чиї домівки зазнали ушкоджень і потребували відновлення через обстріли рф. Із 2022 року місто витратило на таку матеріальну допомогу майже 181 млн грн для відновлення 1 214 постраждалих осель. У червні рішенням сесії міськради змінено порядок отримання матдопомоги.

За словами начальниці управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірини Максименко, місто усі ці два роки першим ставало на допомогу постраждалим від ракетних обстрілів і надавало дійсно суттєву підтримку у відновленні помешкань коштом громади. Адже на той час альтернативного способу відновлення житла у людини, що доскочила такого лиха, не було.

«Однак у 2023 році Кабінет Міністрів України вже на рівні держави затвердив Порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (Постанова КМУ від 21.04.2023 № 381, зі змінами). А також Порядок надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (Постанова КМУ від 30.05.2023 № 600 (зі змінами). Ця дуже важлива програма почала ефективно і оперативно працювати). Місто і міська влада є співвиконавцями цієї програми», — підкреслила під час брифінгу 9 липня Ірина Максименко.

Далі вона детально розповіла про алгоритм отримання згаданої допомоги постраждалими. Якщо власник втрачає житло через ракетний удар або житло після обстрілу потребує ремонту та реконструкції, то через застосунок «Дія» потрібно подати заявку на компенсацію від держави, як це прописано у вищезазначених постановах № 381 та № 600. Подати відповідну заяву можна, звернувшись до ЦНАПу. Ця заявка надходить до адміністрації району міської ради за місцем знаходження будівлі. Спеціально створена комісія проводить огляд постраждалого об’єкта, робить фотофіксацію пошкоджень та складає акт комісійного обстеження помешкання щодо його пошкодження або руйнації.

Комісія розглядає документи, заповнює чек-лист та вносить все це до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Далі ухвалює рішення про призначення компенсації або відмову у ній (із вказівкою про причини відмови) та завантажує його у згаданий реєстр.

Після затвердження рішення комісії уповноваженим органом заявник отримує повідомлення про призначення компенсації. Людина, якій призначено компенсацію, очікує надходження коштів на спеціальний картковий рахунок, який також можна одразу відкрити у «Дії».

У згаданих постановах про надання компенсації на ремонт або купівлю житла є перелік випадків, коли у наданні компенсації може бути відмовлено. Наприклад, ремонтні роботи вже проведені на момент звернення за компенсацією. Це є підставою для відмови і людина вже не може розраховувати на допомогу за цією програмою.

«Саме для таких випадків у нас продовжує діяти міське Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги громадянам, у яких після 24.02.2022 внаслідок збройної агресії рф постраждали будівлі, споруди або житлові будинки (квартири). Саме після внесення змін цим Положенням передбачено надання матеріальної допомоги таким громадянам, які отримали відмови в компенсації за програмою «єВідновлення».Тобто, якщо після того, як заявник надав усі необхідні документи в комісію і за результатами розгляду він отримав відмову — він може звернутись до управління соціального захисту департаменту (вул. Шевченка, 11) і ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги коштом бюджету громади», — пояснила Ірина Максименко.

Вона також додала: «Для оформлення державної компенсації чи матеріальної допомоги, що надає місто, необхідно обов’язково надати підтверджувальні документи на право власності, що посвідчують особу, громадянство або дозвіл на представництво інтересів інших співвласників. У місті працюють усі служби, які допомагають у відновленні втрачених документів та увідповідненні до вимог законодавства документів на право власності. Все це можливо зробити у відповідних службах — ЦНАПі, міграційній службі, органах реєстрації актів громадянського стану, поліції тощо».

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