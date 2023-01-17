У мережі розповіли історію чоловіка, який світив ліхтариком з вікна зруйнованої квартири у Дніпрі: вже втретє втратив все

Чоловік, який світив ліхтариком з квартири на останньому поверсі зруйнованого будинку на Перемозі, уже втретє страждає від "руського миру".

Соцмережі облетіло фото чоловіка, який залишився на 9 поверсі зруйнованого будинку та світив ліхтариком, щоб його побачили рятувальники. Подруга родини розповіла, як йому та його дружині вдалося врятуватися.

За словами Світлани, у той день подружжя було вдома. Євген повернувся до своєї дружини Ольги буквально за півгодини до вибуху. У суботу вимкнули світло, тому чоловік запропонував відпочити.

У будинку вимкнули в черговий раз світло і він запропонував Олі лягти разом відпочити, вони накрилися ковдрою, взяли в руки мобільні телефони і мабуть це їх врятувало, – розповіла Світлана.

Через декілька хвилин пролунав вибух. Вікна влетіли в середину. На подружжя полетіли уламки скла, але їм пощастило, бо вони були в ліжку в кутку кімнати, накриті ковдрою.

Замість виходу в залу було провалля. Ольга отримала травму голови, у неї почалася кровотеча. Їхня квартира буквально висіла в повітрі, тому вийти звідти вони не могли.

З квартири їх евакуювали рятувальники, яким Євген 2 години поспіль сигналізував ліхтариком на телефоні. Чоловік хірург, тому знав як домогти дружині, щоб та змогла дочекатися медиків.

За словами подруги, Росія не вперше намагається вбити подружжя. Євген та Ольга родом з Донецька, звідки їх “звільнили” ще в 2014 році. Потім вони переїхали в Херсон, де за 8 років встигли побудували життя з нуля. Євген знайшов нову роботу, подружжя придбало квартиру, але навіть не встигло розпакувати речі, коли почалася повномасштабна війна. З Херсону вони виїхали в травні. Після чого оселилися в Дніпрі.

Тепер вони знову залишилися без нічого. Дізнатися, як допомогти родині можна тут.

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