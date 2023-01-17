У мережі поширюють “нові графіки” відключень світла від ДТЕК: коментар компанії

Містяни зазначають, що в їхніх домівках немає електроенергії згідно з цим графіком.
Ми звернулися за коментарем щодо цього у пресслужбу ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Як нам повідомили, зараз у Дніпропетровській області зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії. Тому в регіоні застосовані екстрені відключення світла, під час яких жодні графіки не діють.
Тому та табличка, яку поширюють у соціальних мережах, не відповідає дійсності. Так, можуть бути співпадіння, але усіх абонентів вимикають на різний час – когось на 4 години, а когось – на 5, 6. Проте в ДТЕК зазначили, що роблять все можливе, аби не допустити відключення світла більш ніж на 8 годин.
Коли НЕК “Укренерго” підвищить ліміти для області, ми зможемо повернутися до стабілізаційних відключень. Тоді будуть діяти звичні графіки. Перевірити можна буде тут.
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