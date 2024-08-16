У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновлення

Вулицю Дениса Котенка на 12 кварталі у Дніпрі, названу на честь загиблого у 2022 році Героя, планували оновити навесні цього року, однак плани наразі відклали.
Про це розповіли у Facebook-спільноті Urban Dnipro та зазначили, що ця вулиця є “точкою тяжіння” і має потенціал стати ще одним комфортним громадським простором району.
Урбаністи провізуалізували, як міг би виглядати бульвар після оновлення.
Головними акцентами проєкту є:
Ось так може виглядати вулиця, якщо її оновлять:
Невідомо, коли саме може бути реконструйована вулиця. Щодо ухваленого проєкту та бюджету, який планують вкладати, місцева влада також наразі не повідомляє.
Нагадаємо, у Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме.
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