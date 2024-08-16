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У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновлення

Сьогодні 13:17
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Урбаніст з Дніпра розробив проєкт бульвару на 12 кварталі.

Новости Днепра про У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновлення

Вулицю Дениса Котенка на 12 кварталі у Дніпрі, названу на честь загиблого у 2022 році Героя, планували оновити навесні цього року, однак плани наразі відклали. 

Про це розповіли у Facebook-спільноті Urban Dnipro та зазначили, що ця вулиця є “точкою тяжіння” і має потенціал стати ще одним комфортним громадським простором району. 

Урбаністи провізуалізували, як міг би виглядати бульвар після оновлення. 

Головними акцентами проєкту є:

  • насичення бульварів лавками зі спинкою;
  • оновлення (мощення) доріжок;
  • зонування тротуарів кольором та типом мощення;
  • виділити приорітет людей на перетинах з проїздами авто. 

Ось так може виглядати вулиця, якщо її оновлять:

Невідомо, коли саме може бути реконструйована вулиця. Щодо ухваленого проєкту та бюджету, який планують вкладати, місцева влада також наразі не повідомляє.

Нагадаємо, у Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме.

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Новости Днепра про У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновленняУкраїнська Новости Днепра про У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновленняРусский

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# #реконструкция #урбаністи
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