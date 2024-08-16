У мережі показали, як міг би виглядати бульвар на 12 кварталі у Дніпрі, після оновлення

Урбаніст з Дніпра розробив проєкт бульвару на 12 кварталі.

Вулицю Дениса Котенка на 12 кварталі у Дніпрі, названу на честь загиблого у 2022 році Героя, планували оновити навесні цього року, однак плани наразі відклали.

Про це розповіли у Facebook-спільноті Urban Dnipro та зазначили, що ця вулиця є “точкою тяжіння” і має потенціал стати ще одним комфортним громадським простором району.

Урбаністи провізуалізували, як міг би виглядати бульвар після оновлення.

Головними акцентами проєкту є:

насичення бульварів лавками зі спинкою;

оновлення (мощення) доріжок;

зонування тротуарів кольором та типом мощення;

виділити приорітет людей на перетинах з проїздами авто.

Ось так може виглядати вулиця, якщо її оновлять:

Невідомо, коли саме може бути реконструйована вулиця. Щодо ухваленого проєкту та бюджету, який планують вкладати, місцева влада також наразі не повідомляє.

Нагадаємо, у Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме.

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