У мережі показали унікальні архівні кадри центру Дніпра періоду кінця 90-х (ВІДЕО)

Атмосферне відео тоді ще Дніпропетровська показали в мережі.
Артем Костюк поділився спогадами про те, як на початку 90-х у місті був суцільний блошиний ринок – люди продавали все що могли, щоб хоч якось протриматися.
Показано обстановку в районі сучасної Європейської площі (її можна впізнати тільки по будівлі Мінчермету на задньому плані), вул, Центральна, Дитячий Світ і ЦУМ. Але тут не той випадок, що був на початку 90-х – тут вже місцева мафія тримала всі ці стихійні ринки. Добре пам’ятаю ті часи і той бардак, який коївся у місті, хоча тоді я сприймав все навколо як звичайну обстановку, нічого особливого, – йдеться в дописі Артема.
Артем зауважив, що там ще залишились за звичкою кілька випадково припаркованих авто, в багажниках яких випадково розкладені вживані смартфони.
Також місцевий контингент, який там тусить вечорами, не дуже прикрашає площу. Благоустрій вже пошарпаний… Але все ж таки краще, ніж було. Дуже дякую моєму другу Дмитру Лисенку за наводку, – зауважив Артем.
Поностальгувати або ж побачити, яким був Дніпропетровськ кінця 90-х можна на відео:
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