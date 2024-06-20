Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У мережі показали уламки збитих ракет на Дніпропетровщині

Сьогодні 11:05
просмотров

У соціальних мережах оприлюднили фото уламків від ракет, які літали над Дніпропетровщиною сьогодні вночі.

Новости Днепра про У мережі показали уламки збитих ракет на Дніпропетровщині

Наслідками нічної ворожої атаки поділилися у публікації Telegram-каналу Повітряних Сил ЗС України.

Зазначається, що на фото – уламки від крилатих ракет, що були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Тільки-но вони заходили з південно-східного напрямку, однак були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровщини.

Відтоді ось такі “трофеї” можна спостерігати на місці збиття.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожої атаки були поранені люди, понівечені будинки, лінії передач, а також серйозно пошкоджено обладнання теплоенергостанції ДТЕК та інші об’єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сьогодні з 11 години дня світла буде менше, ніж планувалося.

Читайте також:

Новости Днепра про У мережі показали уламки збитих ракет на ДніпропетровщиніУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:41
    Масована атака на Дніпропетровщину 20 червня: деталі від ОВА

    В ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки.

    Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:26
    Вибухи у Дніпрі та області 20 червня: що відомо наразі

    У Дніпрі вночі чули вибухи.

    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ
    Новини Дніпра
    Вчора 18:08
    Житель Дніпропетровщини, якого судили за крадіжку, просився відбути “покарання” в ЗСУ

    Житель Кривого Рогу, якого судили за крадіжку, попросився в ЗСУ,…

    На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту
    Новини Дніпра
    Вчора 14:45
    На Дніпропетровщині чоловік втонув, стрибнувши у воду з високого мосту

    П'яний чоловік стрибнув з високого мосту в річку та втонув.

    Наверх