У мережі показали уламки збитих ракет на Дніпропетровщині

Наслідками нічної ворожої атаки поділилися у публікації Telegram-каналу Повітряних Сил ЗС України.
Зазначається, що на фото – уламки від крилатих ракет, що були випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Тільки-но вони заходили з південно-східного напрямку, однак були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровщини.
Відтоді ось такі “трофеї” можна спостерігати на місці збиття.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок ворожої атаки були поранені люди, понівечені будинки, лінії передач, а також серйозно пошкоджено обладнання теплоенергостанції ДТЕК та інші об’єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сьогодні з 11 години дня світла буде менше, ніж планувалося.
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