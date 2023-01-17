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У мережі опублікували відео влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі

Сьогодні 11:49
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Місцевий телеграм-канал опублікував відео від очевидців, де видно як російська ракета влучає в будинок.

Новости Днепра про У мережі опублікували відео влучання російської ракети в житловий будинок в Дніпрі

14 січня в Дніпро прилетіла російська ракета. За словами сил Протиповітряної оборони, це була радянська х-22. Такою ракетою в червні знищили торговельний центр в Кременчуці. У суботу нею зруйнували цілий під’їзд багатоквартирного будинку на Перемозі.

Момент прильоту зафіксував реєстратор автомобіля, який був недалеко від місця прильоту. Відео опублікували в телеграм-каналі “Днепр Оперативный. Война”.

Відео спеціально сповільнили, щоб можна було побачити ракету. Вона цілилася саме в той будинок.

Це відео спростовує версію про те, що українські сили оборони збили ракету і через це вона впала на багатоповерхівку. Раніше радник ОП Олексій Арестович розповів російському журналісту Фейгіну, що начебто ППО збила ракету, а та впала на під’їзд. Цю заяву підхопили на Росії та почали звинувачувати в трагедії ЗСУ. У Повітряних силах спростували цю версію, заявивши, що українська ППО не здатна збивати ці ракети.

Пізніше Олексій Арестович вибачився перед мешканцями Дніпра за свою заяву. Сьогодні стало відомо, що він написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента.

Станом на 11:30 17 січня відомо про 44 загиблих внаслідок суботньої трагедії.

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Новости Днепра про У мережі опублікували відео влучання російської ракети в житловий будинок в ДніпріУкраїнська

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