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У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту (ВІДЕО)

Сьогодні 10:30
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З'явився момент вибуху.

Новости Днепра про У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту (ВІДЕО)

Вранці 8 жовтня, стало відомо про пожежу на Кримському мосту. Місцеві повідомляли про звук вибуху, але так звана окупаційна влада спочатку простувала цю інформацію і заявляла про вагони з паливом, які загорілися. Пізніше з’явилася версія про диверсію «українським вандалів» та начебто вантажівку з вибухівкою.

РосЗМІ та телеграм-канали опублікували відео з камер спостережень, які встановлені на мосту. На записі видно момент потужного вибуху. Після чого почалася масштабна пожежа. Наразі відомо, що зруйновано дві секції автомобільної переправи.

Так звала влада Криму повідомила, що запустять паромну переправу. А ось квитки на потяги та автобуси в та з окупованого Криму вже не продають. Рух на мосту перекритий.

«Я нє хочу уєзжать із Крима» – ну, тепер точно не поїдуть.

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Новости Днепра про У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У мережі опублікували момент вибуху на Кримському мосту (ВІДЕО)Русский

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