Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)

Сьогодні 19:22
просмотров

Дніпряни поностальгували за фонтаном, який існував кілька десятиліть тому.

Новости Днепра про У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)

На центральному проспекті, нинішньому Дмитра Яворницького, існував маленький фонтанчик. У Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ” оприлюднили архівні фото мініатюрного водограю. 

Такий гарненький фонтан був на головному проспекті Дніпропетровська. Травень 1979 року, – йдеться у дописі.
За словами дніпрян, фонтан розташовувався між вулицями Артема (нині – Січових Стрільців) та Карла Лібкнехта (Михайла Грушевського).
 
Дніпрянин Сергій розповів, що ззаду на фото видно двері Художнього салону, де місцеві художники та митці виставляли свої творіння з невеликою націнкою. Там можна було придбати все від картин чи гончарних виробів, до вишиванок та посуду з Петриківки. 
 
Таким був фонтан у 1930-х.
 

Новости Днепра про У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)

Містяни згадують, що на алеї було два фонтани, один неподалік градусника, а другий – на початку квартала, навпроти центрального гастроному, ближче до вулиці Карла Лібкнехта.

Таким фонтан був десь у середині 80-х:
 

Новости Днепра про У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)

Втім, містяни стверджують, що вже у 1983 фонтан на цьому місці не бачили. 

Читайте також:

Новости Днепра про У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:51
    У Дніпрі та області на тиждень оголосили попередження про небезпечне стихійне явище

    Метеорологи вкотре попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку.

    Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    Як виглядав старий цирк Дніпра у 1960-х роках: купол з дерева та верблюд у фойє

    Перший стаціонарний «офіційний» цирк у Дніпрі з'явився у 1960 році.…

    У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:06
    У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці

    Чоловіка, який "бавився" салютом в Діївці, знайшли поліціянти.

    Через ракетний удар по Дніпру згоріла база, де ремонтували авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:41
    Через ракетний удар по Дніпру згоріла база, де ремонтували авто

    У Дніпрі внаслідок вранішньої ворожої атаки згоріла ремонтна база.

    Наверх