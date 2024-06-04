У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)
У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)
Сьогодні 19:22
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Дніпряни поностальгували за фонтаном, який існував кілька десятиліть тому.
На центральному проспекті, нинішньому Дмитра Яворницького, існував маленький фонтанчик. У Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ” оприлюднили архівні фото мініатюрного водограю.
Такий гарненький фонтан був на головному проспекті Дніпропетровська. Травень 1979 року, – йдеться у дописі.
За словами дніпрян, фонтан розташовувався між вулицями Артема (нині – Січових Стрільців) та Карла Лібкнехта (Михайла Грушевського).
Дніпрянин Сергій розповів, що ззаду на фото видно двері Художнього салону, де місцеві художники та митці виставляли свої творіння з невеликою націнкою. Там можна було придбати все від картин чи гончарних виробів, до вишиванок та посуду з Петриківки.
Таким був фонтан у 1930-х.
Містяни згадують, що на алеї було два фонтани, один неподалік градусника, а другий – на початку квартала, навпроти центрального гастроному, ближче до вулиці Карла Лібкнехта.
Таким фонтан був десь у середині 80-х:
Втім, містяни стверджують, що вже у 1983 фонтан на цьому місці не бачили.
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