У мережі нагадали про фонтан на центральному проспекті Дніпра (ФОТО)

Дніпряни поностальгували за фонтаном, який існував кілька десятиліть тому.

На центральному проспекті, нинішньому Дмитра Яворницького, існував маленький фонтанчик. У Facebook-спільноті “Катеринослав – Дніпропетровськ” оприлюднили архівні фото мініатюрного водограю.

Такий гарненький фонтан був на головному проспекті Дніпропетровська. Травень 1979 року, – йдеться у дописі.

За словами дніпрян, фонтан розташовувався між вулицями Артема (нині – Січових Стрільців) та Карла Лібкнехта (Михайла Грушевського).

Дніпрянин Сергій розповів, що ззаду на фото видно двері Художнього салону, де місцеві художники та митці виставляли свої творіння з невеликою націнкою. Там можна було придбати все від картин чи гончарних виробів, до вишиванок та посуду з Петриківки.

Таким був фонтан у 1930-х.

Містяни згадують, що на алеї було два фонтани, один неподалік градусника, а другий – на початку квартала, навпроти центрального гастроному, ближче до вулиці Карла Лібкнехта.

Таким фонтан був десь у середині 80-х:

Втім, містяни стверджують, що вже у 1983 фонтан на цьому місці не бачили.

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