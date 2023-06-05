У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

В одному із медзакладів Дніпра врятували немовля, яке мало вроджену ваду серця.
Дівчинка потрапила до лікарні буквально після народження, коли її вага була лише 1 кілограмів 900 грамів. Попри те, що малеча тільки з’явилася на світ, вона вже мала проблеми зі здоров’ям та потребувала допомоги медиків.
У дівчинки була критична вроджена вада серця та коарктація аорти, тому в процес лікування довелося втрутитися хірургам. У тісній співпраці з лікарями із Запоріжжя дитину вдалося успішно прооперувати.
Батько дівчинки наразі служить під Бахмутом, тому лікарі сподіваються, що мала видужає, а її тато повернеться додому і буде гуляти зі своєю донечкою по рідному Запоріжжю.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан дітей, які постраждали внаслідок ракетного удару по житловому кварталу в Підгородному.
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