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  • У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

Сьогодні 10:19
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У Дніпрі врятували хвору дитину.

Новости Днепра про У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

В одному із медзакладів Дніпра врятували немовля, яке мало вроджену ваду серця. 

Дівчинка потрапила до лікарні буквально після народження, коли її вага була лише 1 кілограмів 900 грамів. Попри те, що малеча тільки з’явилася на світ, вона вже мала проблеми зі здоров’ям та потребувала допомоги медиків. 

У дівчинки була критична вроджена вада серця та коарктація аорти, тому в процес лікування довелося втрутитися хірургам. У тісній співпраці з лікарями із Запоріжжя дитину вдалося успішно прооперувати. 

Батько дівчинки наразі служить під Бахмутом, тому лікарі сподіваються, що мала видужає, а її тато повернеться додому і буде гуляти зі своєю донечкою по рідному Запоріжжю.

Новости Днепра про У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серця

Нагадаємо, раніше ми розповідали про стан дітей, які постраждали внаслідок ракетного удару по житловому кварталу в Підгородному.

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Новости Днепра про У медзакладі Дніпра врятували немовля із критичною вродженою вадою серцяУкраїнська

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