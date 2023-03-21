У McDonald’s прокоментували відкриття у Дніпрі: вже прибирають газони біля закладу

У Дніпрі, Одесі, Сумах, Харкові, Чернігові, Миколаєві та Полтаві McDonald’s ще не працює. Проте, на початку цього місяця стало відомо, що мережа готова знову відчинити двері своїх ресторанів у Дніпрі. Статися це має наприкінці квітня. Але вже днями у мережі ресторанів McDonald’s у Дніпрі помітили працівників. Та цього жителям Дніпра мало, у соціальній мережі вони продовжують цікавитись у McDonald’s, коли буде точна дата відкриття і можна буде вже за новими цінами з’їсти БігТейсті та випити Кока-Коли. Але представники компанії відповідають туманно та точної дати не називають.
Запит «відкриття McDonald’s у Дніпрі» один з найпопулярніших в інтернеті та входить до ТОП-5 запросів у Google.
У відповідь на коментарі жителів Дніпра, представники компанії McDonald’s відповідають, що мережа «скучила» за своїми відвідувачами.
Та «чекаєють з нетерпінням повернення у Дніпро».
Журналісти dnepr.info вирушили до одного з найпопулярніших ресторанів мережі, який знаходиться на житловому масиві Перемога, щоб дізнатися, що відбувається у самому закладі.
Так, газони навколо ресторану активно упорядковують. Спилюють засохлі дерева та чагарники. Усередині приміщення також повним ходом йде прибирання.
У McDonald’s радять стежити за новинами на їхньому офіційному сайті.
Цілком можливо, що незабаром там з’явиться дата відкриття закладів у Дніпрі.
фото: Катерина Шевцова
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