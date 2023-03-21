У McDonald’s прокоментували відкриття у Дніпрі: вже прибирають газони біля закладу

Ресторани мережі швидкого харчування McDonald's закрилися у Дніпрі, як і по всій країні, 24 лютого 2022 року. Зроблено це було для безпеки співробітників мережі та клієнтів. Але за минулий рік компанія вже встигла відновити свою роботу у столиці України та низці таких міст, як Житомир, Луцьк, Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Черкаси.

У Дніпрі, Одесі, Сумах, Харкові, Чернігові, Миколаєві та Полтаві McDonald’s ще не працює. Проте, на початку цього місяця стало відомо, що мережа готова знову відчинити двері своїх ресторанів у Дніпрі. Статися це має наприкінці квітня. Але вже днями у мережі ресторанів McDonald’s у Дніпрі помітили працівників. Та цього жителям Дніпра мало, у соціальній мережі вони продовжують цікавитись у McDonald’s, коли буде точна дата відкриття і можна буде вже за новими цінами з’їсти БігТейсті та випити Кока-Коли. Але представники компанії відповідають туманно та точної дати не називають.

Запит «відкриття McDonald’s у Дніпрі» один з найпопулярніших в інтернеті та входить до ТОП-5 запросів у Google.

У відповідь на коментарі жителів Дніпра, представники компанії McDonald’s відповідають, що мережа «скучила» за своїми відвідувачами.

Та «чекаєють з нетерпінням повернення у Дніпро».

Журналісти dnepr.info вирушили до одного з найпопулярніших ресторанів мережі, який знаходиться на житловому масиві Перемога, щоб дізнатися, що відбувається у самому закладі.

Так, газони навколо ресторану активно упорядковують. Спилюють засохлі дерева та чагарники. Усередині приміщення також повним ходом йде прибирання.

У McDonald’s радять стежити за новинами на їхньому офіційному сайті.

Цілком можливо, що незабаром там з’явиться дата відкриття закладів у Дніпрі.

фото: Катерина Шевцова

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