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  • У машині була 2-річна дитина: у Дніпрі на Червоному Камені правоохоронці зупиняли авто пострілами

У машині була 2-річна дитина: у Дніпрі на Червоному Камені правоохоронці зупиняли авто пострілами

Сьогодні 17:11
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Сьогодні, 2 січня, мешканці житлового масиву Червоний Камінь чули постріли.

Новости Днепра про У машині була 2-річна дитина: у Дніпрі на Червоному Камені правоохоронці зупиняли авто пострілами

Як з’ясувалося, у такий спосіб патрульні намагалися зупинити порушницю правил дорожнього руху.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у патрульній поліції, водійка Citroen ледве не влаштувала ДТП у центрі міста та неодноразово порушила правила дорожнього руху. Поліцейські почали переслідування даного авто. Лише на ж/м Червоний Камінь вдалося заблокувати машину порушниці, але вона знову почала рух.

Щоб мінімізувати загрозу життю та здоров’ю інших людей, патрульні здійснили постріли по колесам автівки. За допомогою цього машину вдалося зупинити, а жінку затримати.

За попередніми даними, у водійки є ознаки сп’яніння. Точно це буде встановлювати експертиза. Також у машині була дворічна дитина.

Порушницю доставили до відділку поліції. Усі обставини події будуть з’ясовувати слідчі.

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Новости Днепра про У машині була 2-річна дитина: у Дніпрі на Червоному Камені правоохоронці зупиняли авто постріламиУкраїнська

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