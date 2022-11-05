У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)

У Дніпрі помітили шпигуна із Китаю.

Чого тільки не зустрінеш в дніпровських маршрутках. Цього разу мешканці міста помітили в маршрутці номер 107 “китайського шпигуна”.

Один із пасажирів їхав в салоні в солом’яному трикутному капелюсі. Схожий головний убір носять в Китаї для захисту від сонця та дощу.

Чи захистив капелюх пасажира – невідомо, але настрій дніпрянам підняв.

А тим часом у дніпровській 107 маршрутці за китайським календарем настало літо, – прокоментували фото в соцмережах.

Для довідки, Азійський бриль — солом’яний капелюх з широкими крисами конічної форми, поширений в країнах Східної та Південно-Східної Азії. Використовується селянами для захисту від сонця та дощу.

Читайте також:

Українська

Автор: