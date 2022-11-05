У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)

Чого тільки не зустрінеш в дніпровських маршрутках. Цього разу мешканці міста помітили в маршрутці номер 107 “китайського шпигуна”.
Один із пасажирів їхав в салоні в солом’яному трикутному капелюсі. Схожий головний убір носять в Китаї для захисту від сонця та дощу.
Чи захистив капелюх пасажира – невідомо, але настрій дніпрянам підняв.
А тим часом у дніпровській 107 маршрутці за китайським календарем настало літо, – прокоментували фото в соцмережах.
Для довідки, Азійський бриль — солом’яний капелюх з широкими крисами конічної форми, поширений в країнах Східної та Південно-Східної Азії. Використовується селянами для захисту від сонця та дощу.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі через ремонтні роботи перекрили рух Майнулівським проспектом.
Експорноакторку та учасницю 'Холостяка' Адель Асанті побили у Львові.
Захищаючи незалежність України, загинув військовий із Дніпропетровської області Віталій Головко.…
У Дніпрі листопада на вулиці Надії Алексєєнко водій автомобіля Chevrolet…