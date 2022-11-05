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У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)

Сьогодні 13:14
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У Дніпрі помітили шпигуна із Китаю.

Новости Днепра про У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)

Чого тільки не зустрінеш в дніпровських маршрутках. Цього разу мешканці міста помітили в маршрутці номер 107 “китайського шпигуна”.

Один із пасажирів їхав в салоні в солом’яному трикутному капелюсі. Схожий головний убір носять в Китаї для захисту від сонця та дощу.

Чи захистив капелюх пасажира – невідомо, але настрій дніпрянам підняв.

А тим часом у дніпровській 107 маршрутці за китайським календарем настало літо, – прокоментували фото в соцмережах.

Новости Днепра про У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)

Для довідки, Азійський бриль — солом’яний капелюх з широкими крисами конічної форми, поширений в країнах Східної та Південно-Східної Азії. Використовується селянами для захисту від сонця та дощу.

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Новости Днепра про У маршрутці в Дніпрі помітили китайського шпигуна (ФОТО)Українська

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